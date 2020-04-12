مُتابعة تتهم نادية الجندي بالعنصرية

المستقلة /اتهمت أحدى المُتابعات لصفحة أحمد السقا على “انستجرام”، الممثلة نادية الجندي بأنها عنصرية.

وذلك لأنها جاملت السقا وبارك له برنامجه الجديد، فكتبت تعليقاً على صورته في الكواليس: “مبروك وبالتوفيق والنجاح”.

وتفاجأت الجندي بإحدى المُتابعات تنتقدها، فكتبت: “سبحان الله هو لو ما ‏كانش فنان مشهور والله يا أستاذة نادية ماكنتيش هنأتيه، لكن عشان فنان ومشهور يبقى لازم تهنئة والله يا أستاذة أنا بتعصب لأن ربنا ‏وعبيده مبيبحبوش العنصرية”.

الغريب أن نادية رغم أنها لم تُخطئ، إلا أنها قامت بالرد على المُتابعة فكتبت: “لا حضرتك مش كده لأني اتعاملت معاه عن قرب في المسلسل الجديد وفي غربة وسفر ‏خارج بلدنا ولمست فيه نموذج للفنان الملتزم المحترم اللي بيحب فنه وعمله وبيحترم جمهوره”.

ويتواجد أحمد السقا فى لبنان حالياً لعدم قدرته على العودة إلى مصر بسبب توقف الطيران، وذلك بعد انتهائه من تصوير عدد من الحلقات مع عدد من النجوم على رأسهم محمد هنيدى وكريم عبد العزيز وأمير كرارة ودرة وفيفى عبده على أن يستضيف في الحلقات المقبلة نجوم آخرين مثل أحمد حلمى ومنى زكى ونيللى كريم.