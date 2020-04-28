مي عمر تتألق في مسلسلها الرمضاني الجديد “الفتوة”

(المستقلة)..مع بدء السباق الرمضاني وبداية عرض المسلسلات على مختلف القنوات تتألق الفنانة مي عمر في مسلسل الفتوة بحلقته الثانية وتظهر قدرات متنوعة في عدة مشاهد في المسلسل الذي تشترك في بطولته مع ياسر جلال، حيث تظهر مى بشخصية جديدة ومختلفة عليها تماماً من ناحية الشكل والمضمون اذ تقدم فتاة شعبية تدعى “ليل” زوجة كبير المدبح رياض الخولى ويقع “حسن الجبالى” الذى يجسد دوره ياسر جلال فى حبها وتتطور الأحداث بعد ذلك.

و مع عرض ثاني لحلقات مسلسل “الفتوة” أشاد عدد كبير من رواد مواقع السوشيال ميديا بأداء مي عمر في المسلسل و بدأ الجمهور بالتغريد و هذه بعضاً منها:

تستعرض حلقات المسلسل الذي تدور أحداثه فى فترة زمنية قديمة قبل 100 عام أو أكثر وتحديداً فى عصر الفتوات، أوجه الحياة الاجتماعية خلال هذه الفترة من خلال شخصية الفتوة، والأفراد المحيطين بها، كما يتناول بعض الأحداث الأخرى بالحارة المصرية قديمًا وبالتحديد مع بداية القرن العشرين، حيث يسلط الضوء على والصراعات التى دارت خلال هذا العصر.

المسلسل من بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، رياض الخولي ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المناوي.

يشار إلى أن مي عمر قدمت آخر أعمالها فى شهر رمضان الماضي أمام النجم أحمد السقا بمسلسل “ولد الغلابة” تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي و قد نال إعجاب الكثير، فإنها لبداية موفقة لمي عمر.