مي عمر تتألق في فستان زفاف قيمته 15 مليون دولار

(المستقلة)..خطفت النجمة المصرية مي عمر الأنظار ، بإطلالتها “الثمينة” في ختام عرض الأزياء الذي أقامه المصمم المصري هاني البحيري. حيث اعتلت مي منصة العرض مرتدية فستان زفاف بذيل عريض وحمالات رفيعة وطرحة براقة لافتة، رصعت جميعها بالألماس الفاخر.

وأكّدت مصادر إعلامية قامت بتغطية الحدث، أنّ الفستان المميز مشغول من الأقمشة المصرية التي رُصّعت بأناقة بحبيبات الألماس البراقة، وقد بلغت قيمته 50 مليون جنيه مصري أي ما يعادل 15 مليون دولار أميركي.

وقد قام المصمم هاني البحيري خلال هذا العرض بالكشف عن 100 من تصاميمه المميزة من الفساتين والتصاميم الراقية التي خُصّصت مجموعة منها للسيدات فوق الأربعين عاماً، شاكت في عرضها الفنانة القديرة والراقية رجاء الجداوي.

يًذكر أنّ هذا العرض حضره عدد كبير من النجوم والفنانين من بينهم فيفي عبده، وصفية العمري، وسوزان نجم الدين، ولقاء سويدان، وزيزي، ولطيفة، وماجد المصري وغيرهم.. وقد أحياه المغني اللبناني وائل جسار.