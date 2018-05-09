مي عز الدين تعود لرمضان و تأخد “غفوة” اثناء التصوير

(المستقلة)..بعد تغيبها العام الماضي عن الموسم الدرامي الرمضاني، تعود الفنانة المصرية مي عز الدين هذا العام بمسلسل “رسايل” والذي تجسد فيه عز الدين شخصية “هالة بديع” وهي سيدة متزوجة ويجسد دور زوجها الفنان خالد سليم وتأتيها رسائل عبر الأحلام والتي تتحقق على أرض الواقع وتسبب لها العديد من المشاكل.

ويشارك عز الدين وخالد سليم بطولة رسايل عدد كبير من النجوم نذكر منهم أحمد حاتم، رامز أمير، مها أحمد، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورامز أمير، عبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد خليل، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هشام إسماعيل، هاجر الشرنوبى، دنيا المصرى، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج إبراهيم فخر.

و كان الفنان الشاب رامز أمير قد نشر صورة من كواليس المسلسل للفنانة مي عز الدين وهي نائمة خلال التصوير وكتب معلقًا :” نوم الظالم عبادة.. ولا بنخاف يا ميوية.. مسلسل رسايل”.