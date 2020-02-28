مي عز الدين تتجه للدراما الاجتماعية بعد عدم نجاحها فى الكوميديا

(المستقلة) – منى شعلان/ تستعد الفنانة مي عز الدين ، للمشاركة فى الموسم الرمضاني 2020 ، بمسلسل “خط حرير” ومن المقرر أن تبتعد مي عز الدين عن اللون الكوميدي الذى شاركت به فى رمضان 2019 من خلال مسلسل “البرنسيسة بيسة” الذى تعرضت بسببه للعديد من الانتقادات، حيث كانت تقدم شخصيتين، الجدة والحفيدة تِلك الشخصيات التي لم تلقى استحسان لدى جمهورها.

وقررت التحضير لمسلسل بعيد عن الكوميديا، وأن يكون مسلسلا تدور أحداثه في إطار اجتماعي، رومانسى فى اللون الذى اعتاد عليه جمهور مى عز الدين ، وينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية “الميلودراما”.

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وفى السياق ذاته، وعلى الرغم من بدء تصوير المسلسل ، إلا أن صناع العمل يدرسون حالياً خروج المسلسل من السباق الرمضانى نظرا لضيق الوقت، ورغبة البطلة والشركة المنتجة فى تقديم عمل درامى يليق بالجمهور، لذا يبحث فريق العمل تحت إشراف شركة الإنتاج عرض المسلسل عقب شهر رمضان المقبل، حتى يتثنى لأسرة المسلسل التصوير بارتياحيه والتركيز فى كل تفاصيل العمل، ولكن حتى الآن غير مقرر عرضه فى رمضان أم خارج السباق.

مسلسل خيط حرير ، من بطولة الفنانة مى عز الدين، وسوسن بدر، وهنادى مهنى، ومى سليم، ونيقولا معوض، ومحمود عبد الغنى، يوسف عثمان، ومحمد على رزق، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج إبراهيم فخر.