مي عزالدين تتلقى رسائل خلال نومها

(المستقلة)..نشرت الصفحة الخاصة بمسلسل “رسايل” عبر الفيسبوك من بطولة الفنانة المصرية مي عزالدين والمقرر عرضه في رمضان المقبل، الإعلان التشويقي الخاص بالمسلسل.

وتدور أحداث المسلسل والذي يتصف بالغموض والرعب حول فتاة تصلها “رسائل” خلال نومها تتحقق، لتبدأ بعدها بمحاولة الوصول إلى بعض الأشخاص التي تخصهم هذه الرسائل لايصالها لهم، إلا أن كثير منهم لا يصدقونها.

وكانت الفنانة المصرية قد غابت عن الموسم الرمضاني الماضي بعد تواجدها لسنوات، حيث استطاعت عزالدين تحقيق نجاح كبير لها في الأعمال التي شاركت فيها خلال الموسم الرمضاني من بينهم وعد وحالة عشق.

ويشارك في المسلسل إلى جانب الفنانة المصرية كل من أحمد حاتم، خالد سليم، مها أحمد، ورزان مغربي وآخرون.