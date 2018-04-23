مي سليم تنتهي من تصوير دورها في مسلسل عزمي وأشجان

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

انتهت الفنانة مى سليم من تصوير دورها فى مسلسل “عزمى وأشجان” مع الفنانين حسن الرداد وايمى سمير غانم ونسرين أمين والمقرر عرضه فى شهر المقبل، حيث تظهر مى كضيفة شرف على احداث العمل.

ويسجل المسلسل التعاون الثانى بين مى سليم وحسن الرداد وايمى سمير غانم ونسرين أمين، بعدما قدموا سويا فيلم “زنقة ستات” للمخرج خالد الحلفاوى والذى تم عرضه عام ٢٠١٦ وحقق نجاحا كبيرا.

ومن ناحية أخرى تواصل مى تصوير مشاهدها في مسلسلها الرمضانى “الرحلة” مع باسل خياط وريهام عبد الغفور وحنان مطاوع ووليد فواز واخراج حسام على، كما قاربت على الانتهاء من دورها فى مسلسل “عوالم خفية” مع الزعيم عادل امام حيث تشارك بظهور خاص على الأحداث.