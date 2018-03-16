مي الغيطي تغلق خاصية التعليق بسبب انتقادات صورتها الجديدة

(المستقلة)..تعرضت الممثلة الشابة مي الغيطي لانتقادات بسبب أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

خضعت مي لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمود عاشور أطلت فيها بإطلالة مختلفة لتبتعد عن الشكل الذي تظهر به دائما، الملامح الهادئة والماكياج البسيط.

ظهرت مي تضع ماكياجا بألوان قوية وارتدت بالطو خفيف باللون الأزرق بنقوشات ورود تدمج الألوان الأحمر والأبيض.

تزينت بتاج رقيق وضعته على رأسها مع قرط من Dolce & Gabbana على شكل صليب، وهو ما تسبب لها في الانتقادات.

فبعد نشرها لصورة من جلسة التصوير عبر حسابها على Instagram جاءت لها تعليقات كثيرة بسبب ظهورها بالصليب، وهو ما دفعها لحذف التعليقات بل وإغلاق خاصية التعليق نهائيا على الصورة حتى لا تثير الجدل.

يشار إلى أن مي الغيطي شاركت في رمضان 2017 في مسلسل “لا تطفيء الشمس”، وهذا العام تشارك في مسلسل “طايع” لعمرو يوسف وصبا مبارك ومن إخراج عمرو سلامة.