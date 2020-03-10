مي العيدان تهاجم قصي خولي وزوجته

المستقلة /شنت الإعلامية الكويتية مي العيدان هجوما على الممثل السوري قصي خولي وزوجته مديحة الحمداني بعدما فضحت الأخيرة زوجها وحياتهما الخاصة.

وقالت مي العيدان “أي خلاف في بيت مشهور يوصل السوشيال ميديا، هو للاستغلال المشهور اللي في حياته”.

وإنتقدت العيدان سوء إختيار خولي للنسب الصحيح، وتابعت: “كمية قباحة مع احترامي، قصي لم يختر النسب الصحيح رغم وصوله الى منتصف العمر، اكتشفت انه الفنانة التونسية أمال هي حماته، وهذا نسب غير مناسب له، فأم البنت فنانة في المراقص ولا تحترم سنها من خلال ملابسها”.

وأضافت: “انا اعتقد ان هذا حصل من كثرة العك، لن نتذكر نزواته وفضائحه التي انتشرت كثيراً في فترة من الوقت ومن بينها فيديوهاته اللي يفشل مع سارية السواس، كان زيون عندها”.