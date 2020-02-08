«ميناء ام قصر» يستقبل اضخم باخرة قادمة من الصين ويؤكد خلوها من كورونا

( المستقلة)/ نريمان المالكي /.. اعلنت شركة المواني العراقية، اليوم السبت، عن دخول اضخم باخرة لميناء ام قصر اليوم قادمة من الصين، مؤكدة اجراء الفحص الصحي الشامل للطاقم بهد تم اجراء شهادة فحص لها من سبع موانيء عالمية قبل دخولها الميناء وهي خالية من اي فايروس.

وقال مدير عام شركة الموانيء العراقية صفاء عبد الحسين ل (المستقلة) ان ” الباخرة التي دخلت موانئنا تعد اضخم باخرة دخلت للميناء وهي بطول 366 متر وهذه المرة الاولى ان يستقبل الميناء باخرة بهذه الحجم “.

مشيرا الى ان” انطلقت من الصين يوم 17-1-20200 وقد مرت بسبعة موانيء عالمية قبل دخولها العراق وهي ميناء سنغافورة وميناء كولومبو بسريلانكا ثم احد الموانيء الهندية بعدها الى ميناء جبل علي بدبي ثم ميناء خليفة في ابو ظبي للتتجه لميناء حمد بقطر ثم الدمام بالمملكة العربية السعودية ثم ميناء قصر “.

وأكد عبد الحسين انه” تم طلب اخر ثلاث شهادات صحية من الشركة قبل دخولها العراق وهي خالية من الفيروس “،

مضيفا الى انه” تم اجراء الفحص على الطاقم والحمولة اضافة للتعقيم داخل الميناء وهي خالية من الفايروس كورونا او غيره وسيتم اصدار شهادة صحية “.

وبين صفاء عبد الحسين الى ان” الموانيء العراقية تلتزم اجراءات الفحص التي تتبعها الموانيء العراقية للسفن القادمة من الصين او تلك الدول التي انتقل لها الفايروس “.

مشيرا الى” منع الطاقم من النزول من الباخرة “.

الى ذلك قال الكابتن كريم موزان مدير فرع شركة اللورين العالمية في ام قصر لـ (المستقلة) “تعد هذه الباخرة اكبر باخر دخلت موانيء العراق منذ تأسيسها، حيث يبلغ طول هذه الباخرة 366 متر وبعرض 48 متر وهي بادرة مهمة للموانيء العراقية ستنعكس ايجابا على وضع المستهلك العراقي”،

مبينا الى ان” البواخر الكبيرة كانت ترسو عند موانيء الخليج ومن ثم يتم افراغ حمولتها عبر بواخر اصغر لتدخل ميناء ام قصر وهذا ينعكس سلبا على المستهلك الذي يدفع ثمن تلك الزيادة في اجور الشحن “.

من جهته قال مدير عمليات شركة اللورين العالمية شارل اكوسترا لـ (المستقلة) ” فخورين بدخول هذه السفينة الضخمة التي تبلغ حمولتها 24 الف Tun وهي خطوة ايجابية لمستقبل ميناء م قصر في البصرة لاستقبال بواخر بهذه الاحجام الضخمة وذات الحمولة الكبيرة “.