ميلان ينافس ريال مدريد على موهبة نادي رين الفرنسي

(المستقلة) … دخل نادي ميلان الإيطالي، في صراع مع ريال مدريد الإسباني، بشأن التعاقد مع أحد اللاعبين الشباب من نادي رين الفرنسي.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن ميلان يراقب الكونغولي إدواردو كامافينجا (16 عامًا) في الأشهر الأخيرة ويسعى لضم اللاعب هذا الموسم.

وأشار إلى أن ميلان ليس النادي الوحيد الذي يطارد اللاعب، لكن ريال مدريد يسعى أيضًا للحصول على توقيعه.

يذكر أن إدواردو كامافينجا يتميز مع رين في مركزي لاعب الوسط المدافع ولاعب الوسط المتقدم.

وشارك الشاب الكونغولي هذا الموسم في 11 مباراة مع رين بمختلف البطولات رغم سنه، ونجح في تقديم تمريرة حاسمة.