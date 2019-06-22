ميلان يقدم طلباً مفاجئاً لريال مدريد للتعاقد مع لاعب

(المستقلة)… طلب نادي ميلان الإيطالي لاعبا مفاجئا من ريال مدريد الإسباني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية خلال الاجتماع الذي جمع بين الطرفين في الأيام الماضية.

وسافر مسؤولو نادي ميلان إلى العاصمة الإسبانية مدريد للتفاوض مع نظرائهم في ريال مدريد على التعاقد مع بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت تقارير صحفية نقلها موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي إن نادي ميلان طلب من ريال مدريد التعاقد مع جناحه البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال فترة الانتقالات الصيقية الحالية.

وانضم اللاعب البرازيلي إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من فلامنجو البرازيلي، ولكنه قد يبتعد عن التشكيلة الأساسية بعد التعاقدات التي أبرمها النادي هذا الموسم.

وسيحاول النادي الإيطالي اقناع نظيره الإسباني بالموافقة على إعارة فينيسيوس جونيور لمدة موسم مع أحقية شرائه بعد انتهاء فترة الإعارة. (النهاية)