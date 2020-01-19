ميلان يخطف فوزا قاتلا من أودينيزي في مباراة ماراثونية

المستقلة / حسام الدين جمال / حقق ميلان فوزا قاتلا على أودينيزي بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة بالجولة 20 من الدوري الإيطالي.

افتتح أودينيزي التسجيل مبكرا في الدقيقة 6 عن طريق ينز لارسن، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 1-0.

وفي الدقيقة 48 أحرز أنتي ريبيتش هدف التعادل لميلان، ثم أضاف ثيو هرنانديز هدفا ثانيا للروسونيري.

وسجل كيفن لازانيا هدف التعادل لأودينيزي في الدقيقة 85، قبل أن يحرز ريبيتش هدف الفوز القاتل لميلان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة رفع ميلان رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطتين عن أودينيزي في المركز الـ13.