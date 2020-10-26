ميلان ضد روما.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

(المستقلة) – حسام الدين جمال – تقام مساء اليوم الإثنين قمة الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، بمواجهة ميلان ضد روما.

ويعيش ميلان أوقاتا رائعة منذ بداية الموسم الحالي، ويتصدر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة من 4 مباريات محققا العلامة الكاملة، فيما يقبع روما في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتقام المباراة على ملعب “سان سيرو” معقل ميلان في تمام الساعة 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، 9.45 مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة ميلان ضد روما على قناتي BeIn HD 1 – BeIn HD 4.

تشكيل ميلان المتوقع

حارس المرمى: دوناروما

خط الدفاع: كالابريا – كايير – رومانيولي – هيرنانديز

خط الوسط: كيسي – بن ناصر – لياو – دياز – سالميكرز

خط الهجوم: إبراهيموفيتش

تشكيل روما المتوقع

حارس المرمى: ميرانتي

خط الدفاع: فازيو – إيبانييز – كومبولا

خط الوسط: سانتون – بيليجريني – فيرتوت – سبينازولا

خط الهجوم: مخيتاريان – دزيكو – بيدرو