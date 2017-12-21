ميكروفونات “الجزيرة” تتسبب بأزمة في افتتاح “خليجي 23”

(المستقلة)..قبيل ساعات على انطلاق كأس الخليج “خليجي 23″ التي تنظمها الكويت، حدث ما يشكك في نجاح هذه البطولة واستمرارها حتى مباراة الختام.

ففي موقف مفاجئ انسحب الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني للمنتخب السعودي واللاعب أحمد الفريدي، الخميس 21 ديسمبر/كانون الأول، قبل دقائق من انطلاق المؤتمر الصحفي لمباراة الأخضر مع الكويت في افتتاح كأس الخليج لكرة القدم التي تجمع الفريقين غداً باستاد جابر الدولي.

ورغم وجود المدرب واللاعب في الوقت المحدد عقب انتهاء مؤتمر الجهاز الفني للمنتخب الكويتي، وتجهيز القاعة الخاصة، فإن جميع الإعلاميين فوجئوا بعدم إقامة المؤتمر وانسحاب يورشيتش والفريدي.

وأوضح محمد المؤمن مدير المؤتمرات الصحفية لـ”خليجي 23” في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أن “سبب الانسحاب هو الاعتراض على الشعارات الخاصة ببعض القنوات الرياضية وطلب سحبها من المنصة الخاصة بالمؤتمر، وهو ما لا يتماشى مع لائحة البطولة”.

وأكد المؤمن أن “الإخوة السعوديين طلبوا إزاحة بعض الميكروفونات الموجودة، لكنني قلت لهم إنه لا يوجد لدينا في اللائحة ما ينظم هذا الموضوع”.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية بالبطولة الكويتي سطام السهلي إنه سيتم إصدار بيان رسمي من قبل اللجنة المنظمة في وقت لاحق لكشف تفاصيل هذا الموقف.

كما سجّل المنتخب الإماراتي لكرة القدم حالة الانسحاب الثانية من المؤتمرات الصحفية في اليوم الأول ببطولة كأس الخليج “خليجي 23” التي تنطلق رسميا غداً الجمعة في الكويت.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإماراتي مع نظيره العُماني غداً الجمعة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

ولم يحضر مدرب المنتخب الإماراتي أو أي لاعب المؤتمر، ووجد فقط المنسق الإعلامي للفريق سالم النقبي الذي التقى المسؤول عن إدارة المؤتمر الصحفي وأبلغه انسحاب الإمارات من حضور المؤتمر بسبب الاعتراض على وجود بعض القنوات التلفزيونية، وهو الاعتراض نفسه الذي تقدم به المنتخب السعودي.

وقال مسؤول المؤتمر الصحفي في بيان مقتضب للإعلاميين: “المسؤول الإعلامي للمنتخب الإماراتي قال إن هناك اعتراضاً من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على وجود بعض (ميكروفونات) القنوات الفضائية غير المرغوب بها ولذلك قرر الانسحاب من المؤتمر”.