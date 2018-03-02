ميشيل أوباما تُصدر مذكراتها قريبًا مترجمة لـ24 لغة

(المستقلة).. اعلنت دار نشر” Penguin Random House” عن طرح مذكّرات ميشال أوباما زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بالأسواق في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل،بأربع وعشرين لغة .

وقال بيان عن الدار ان الكتاب سيحمل اسم “Becoming” وتتحدث فيه ميشال أوباما عن جذورها، منذ أن كانت تعيش في شيكاغو ووجدت طريقها

ووصفت أوباما تجربة المذكرات بالمغامرة، علما ان سعر الكتاب سيكون 32,50 دولارًا للنسخة الورقية أما النسخة الرقمية تُقدر بـ 14,99 دولارًا.

وسوف يقوم أيضًا الرئيس السابق باراك أوباما بكتابة مذكراته بعد أن يتم طرح كتاب زوجته، وللزوجين تجارب سابقة في مجال الكُتب حيث أن أخر أعمالهما الكتابية بيع منها أكثر من ثلاثة مليون نسخة.