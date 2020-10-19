ميس حمدان تتعرض لهجوم عنيف من متابعيها بسبب هذا الفيديو

المستقلة/ منى شعلان/ تعرضت الفنانة ميس حمدان ، خلال الساعات الماضية ، لانتقادات واسعة من قبل متابعيها ، بعد نشرها مقطع فيديو لها ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

واستخدمت ميس ، برنامج حديث ، من خلاله استطاعت تركيب وجهها على أجساد بعض الممثلات ، فى مشاهد خادشة للحياء ، وجريئة بعض الشئ ، وعلقت قائلة:” اية الضحك دا ياجدعان.

وجاءت تعليقات متابعيها على النحو التالي:” مبسوطة أوى كده ليه، أول مرة أشوف واحده تركب لنفسها صور فاضحة لا ومبسوطة ، وهو فين الضحك ده ، مصدوم فيكى “.

على صعيد آخر، طرحت الفنانة ميس حمدان أغنية جديدة باللهجة الخليجية تحمل اسم “صح صح”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، والأغنية من كلمات الشاعر أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومكس وماستر المهندس ماهر صلاح، وصولو مزامير محمد النواف ، و المنتج نصر محروس.