ميسي ينقذ برشلونة من فخ غرناطة في الدوري الإسباني

المستقلة / حسام الدين جمال / حقق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه غرناطة بنتيجة 1-0 في الجولة 20 من الدوري الإسباني، ليعود مجددا إلى صدارة الترتيب.

أحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد البارسا، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76.

ميسي أصبح أول لاعب ينجح في التسجيل في كل الأعوام الـ16 الأخيرة بالدوري الإسباني.

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب، متفوقا بفارق الأهداف على ريال مدريد الذي تراجع للوصافة.

ومن جانبه توقف رصيد الفريق الأندلسي عند 27 نقطة في المركز العاشر.

يذكر أن هذه المباراة كانت الأولى لمدرب برشلونة الجديد كيكي سيتين، الذي تم تعيينه الأسبوع الماضي خلفا لإرنستو فالفيردي.