ميسي يلوح بالرحيل عن برشلونة

(المستقلة).. اشارت تقارير اعلامية الى أمكانية رحيل اللاعب الأفضل في العالم وقائد نادي برشلونة الاسباني ليونيل ميسي عن النادي نهاية الموسوم الحالي

وخرج برشلونة من منافسات كاس الملك، التي يحمل لقبها بعد الهزيمة أمام أتلتيك بيلباو 0/1 في ربع النهائي البطولة ، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء أمس الخميس.

ويعاني نادي برشلونة من أزمات متلاحقة منذ خروجه من منافسات دوري ابطال اوربا بعد خسارة مذلة امام نادي ليفربول الانكليزي، وكان آخر تلك الأزمات الحرب الكلامية التي بدأت بعد أتهامات وجهها المدير الرياضي للنادي إيريك أبيدال، الى بعض اللاعبين بأنهم وراء إقالة المدرب السابق إرنستو فالفيردي، ما دفع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للرد بقوة على تلك الاتهامات، تبعه في ذلك اللاعبان ألبا وبيكيه .

وطالب ميسي مسؤولي برشلونة بأن يتحملوا المسؤولية في اتخاذ القرارات، ولا يلقوا بها على اللاعبين، وأكد أن أبيدال يتعين عليه أن يكشف من هؤلاء اللاعبين الذين ضغطوا على إدارة برشلونة لإقالة فالفيردي.

ورغم المصالحة التي قادها رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو بين ميسي وأبيدال، إلا أن الأرجنتيني الدولي لا يزال غاضبا من إدارة البلوغرانا، ما جعل التكهنات تشير إلى إمكانية رحيله عن “كامب نو” بنهاية الموسم الحالي.

وقال برنامج “الشرينغيتو”، اليوم الجمعة، إن ميسي بدأ الحرب ضد إدارة برشلونة من خلف الكواليس، وطالب بعدم استمرار بارتوميو في كرسي الرئاسة، وكذلك إقالة المدرب الجديد كيكي سيتين من منصبه.

وأكد تقرير البرنامج الإسباني الشهير، أن ميسي يرغب في تعيين نجم برشلونة السابق تشافي هيرنانديز مدربا للبلوغرانا، حيث كانت هناك مفاوضات جادة بين البارسا والمدرب الحالي لنادي السد القطري، الذي رفض تولي المسؤولية في منتصف الموسم بدلا من فالفيردي، ليتجه مسؤولو برشلونة نحو كيكي سيتين، المدرب السابق لنادي ريال بيتيس، الذي وقّع عقدا لمدة عامين ونصف العام.

وربطت تقارير ميسي بـ5 أندية يمكن أن تكون وجهة محتملة للاعب حال رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري، ويأتي على رأسها مانشستر سيتي الإنكليزي، إضافة إلى يوفنتوس، ومانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، وإنتر ميلان.