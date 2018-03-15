ميسي يقود برشلونة إلى ربع نهائي لدوري أبطال اوروبا

(المستقلة) … أكمل برشلونة عقد الفرق الثمانية المتأهلة إلى دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على تشيلسي 3-0 اليوم الأربعاء في اياب الدور ثمن النهائي من المسابقة على ملعب “كامب نو”.

وتعملق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتسجيله هدفين في ( 3 و63)، بينما أحرز عثمان ديمبلي هدفا في (د.20) بعد تمريرة متقنة من قبل “البرغوث”.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين 1-1 في ملعب “ستامفورد بريدج” في لندن.

وكان الهدف الثاني تحديدا لميسي، الرقم مئة له في المسابقة القارية، لكنه يحتل المرتبة الثانية كأفضل الهدافين وراء البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب 117 هدفا.

💯 #UCL goals for Leo Messi 🙌 👕 123

⚽️ 100 pic.twitter.com/CavCJVofKh — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 14, 2018

وميسي هو أيضا أفضل هداف في تاريخ برشلونة برصيد 541 هدفا في مختلف المسابقات، وأفضل هداف في تاريخ الدوري الإسباني مع 373 هدفا.

واحتفل ميسي بولادة نجله الثالث سيرو قبل أربعة أيام بأفضل طريقة ممكنة بتسجيله هدفين بين ساقي الحارس البلجيكي تيبو كورتوا وصناعته للهدف الثاني بعد مجهود فردي رائع قبل أن يمرر الكرة باتجاه الفرنسي عثمان دمبيلي.

وبخروج تشيلسي، خسرت إنجلترا في هذا الدور ثلاثة من ممثليها الخمسة في المسابقة بعد أن غادر توتنهام الأسبوع الماضي على يد يوفنتوس (3-4 في مجموعة المباراتين)، قبل أن يلحق به مانشستر يونايتد أمام إشبيلية الإسباني (1-2 في مجموع المباراتين أيضا)، فيما تأهل ليفربول ومانشستر سيتي إلى ربع النهائي.