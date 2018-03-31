ميسي يشتري فندقا فخما في جزيرة إسبانية

(المستقلة)..اشترى الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني فندق “Es Vive” من فئة الـ4 نجوم في جزيرة إيبيزا الإسبانية، ليبدأ استثمارا جديدا لمؤسسته التجارية الخاصة.

وكلف شراء الفندق النجم الأرجنتيني 26 مليون يورو، ويضم 52 غرفة ويتراوح سعر الليلة الواحدة فيه بين 224 و528 يورو.

وبانتقال ملكية فندق “Es Vive” لشركة ميسي والتي تسمى “MIM”، تغير اسم الفندق إلى “MIM IBIZA Es Vive”.

وبني الفندق عام 1959، وأعيد ترميمه وتحديثه عام 2014، ويقع على أكثر الشواطئ شعبية في الجزيرة الإسبانية الخلابة، ويحوي الفندق مسبحا فاخرا وبارا على سطحه، كما يتضمن جناحا خاصا لكبار الشخصيات.

المصدر: rsport.ria.ru