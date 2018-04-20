ميسي يستهدف رقمًا قياسيًا جديدًا أمام إشبيلية

(المستقلة)… يملك الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، فرصة تاريخية، لتحقيق رقم قياسي جديد، أمام إشبيلية، في نهائي كأس ملك إسبانيا، غدًا السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو.

وسجّل ميسي في 4 مباريات نهائية لكأس الملك من قبل متساويًا مع تيلمو زارا أسطورة أتلتيك بيلباو، ويسعى البرغوث الأرجنتيني لتخطي هذا الرقم غدًا.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، إن ميسي نجح من قبل في تخطي زارا، فيما يتعلق بلقب الهداف التاريخي لليجا، ولديه فرصة كبيرة غدًا ليصبح الأكثر تسجيلا في نهائيات كأس الملك.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأرجنتيني سجل حتى الآن في 4 نهائيات لكأس الملك أعوام 2009 و2012 و2015 و2017، موضحة أنه يحتل حاليا المركز التاسع في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة برصيد 47 هدفا، فيما يتصدر زارا القائمة برصيد 81 هدفا.(النهاية)