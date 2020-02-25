ميسي يدخل قائمة أكثر 5 لاعبين شاركوا في دوري أبطال أوروبا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – دخل ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، قائمة أكثر 5 لاعبين شاركوا في دوري أبطال أوروبا، بمشاركته مع البارسا أمام نابولي الإيطالي في دور الـ16 للبطولة الأوروبية.

برشلونة يحل ضيفا على نابولي، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، فيما تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 18 مارس/أذار المقبل في إسبانيا.

«المستقلة» تستعرض في السطور التالية أكثر 5 لاعبين شاركوا في مباريات بدوري أبطال أوروبا، والذين يعد ليونيل ميسي أحدثهم.

إيكر كاسياس:

الحارس الإسباني المخضرم يعد هو الأكثر مشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بواقع 177 مباراة، خاضها مع ريال مدريد الإسباني (1999-2015) وبورتو البرتغالي (2015-2019).

ولعب كاسياس صاحب الـ38 عاما، والذي أعلن اعتزاله مؤخرا، 150 مباراة في دوري أبطال أوروبا بقميص ريال مدريد، وحقق اللقب 3 مرات في أعوام 2000 و2002 و2014، فيما شارك في 27 مباراة مع بورتو ولم يحقق معه اللقب.

كريستيانو رونالدو:

في المركز الثاني يأتي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي، الذي خاض 168 مباراة في البطولة مع 3 أندية هي مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وأخيرا ناديه الحالي.

ولعب رونالدو (35 عاما) 52 مباراة مع يونايتد بدوري الأبطال بين عامي 2003 و2009، وسجل 15 هدفا وحقق معه لقبا واحدا عام 2008، فيما شارك في 101 مباراة بقميص الريال بين 2009 و2018، وسجل 105 أهداف وحقق 4 ألقاب في 2014 و2016 و2017 و2018.

رونالدو، الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا بـ128 هدفا، شارك في 15 مباراة مع اليوفي بالبطولة منذ انضمامه للفريق في الموسم الماضي، وسجل 8 أهداف ولم يحقق اللقب.

تشافي هرنانديز:

يحتل تشافي هرنانديز (40 عاما)، زميل ميسي في برشلونة سابقا، ومدرب السد القطري حاليا، المركز الثالث في الترتيب برصيد 151 مباراة، جميعها مع البارسا.

لاعب الوسط السابق سجل 11 هدفا مع برشلونة في البطولة الأوروبية، وحقق اللقب 4 مرات في 2006 و2009 و2011 و2015.

راؤول جونزاليس:

قائد ريال مدريد الأسبق خاض 142 مباراة في دوري أبطال، بواقع 130 مع الريال و12 مع شالكه الألماني، وحقق اللقب 3 مرات أعوام 1998 و2000 و2002 بقميص فريق العاصمة الإسبانية.

المهاجم السابق سجل 72 هدفا في البطولة الأوروبية، بواقع 67 مع ريال مدريد و5 مع الأزرق الملكي.

ميسي يعادل رقم جيجز:

بمشاركته أمام نابولي، وصل ليو إلى 141 مباراة في دوري أبطال أوروبا جميعها بقميص برشلونة، ليعادل رقم الويلزي ريان جيجز، قائد مانشستر يونايتد الأسبق.

ميسي أحرز 114 هدفا في 140 مباراة سابقة بدوري أبطال أوروبا، وحقق اللقب مرات في 2006 و2009 و2011 و2015.

وشارك ميسي (32 عاما) في 5 مباريات مع برشلونة هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا قبل لقاء نابولي، سجل خلالها هدفين وصنع 3 أهداف.