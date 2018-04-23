ميسي يتفوق على رونالدو

(المستقلة)..تصدر ليونيل ميسي لائحة أعلى اللاعبين دخلا في العالم في موسم 2017-2018 متفوقا على غريمه كريستيانو رونالدو وذلك وفقا لدراسة أجرتها مجلة “فرانس فوتبول”.

وسيطر اللاعب الأرجنتيني وفقا لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية على المركز الأول ضمن ترتيب الخمسة الأوائل لأكثر اللاعبين دخلا مع احتساب دمج الرواتب الكاملة (قبل اقتطاع الضرائب) والمكافآت والعائدات الإعلانية المتراكمة خلال الموسم الحالي والتي بلغ مجموعها 126 مليون يورو، مقابل 94 مليونا لرونالدو.

وحل في المركز الثالث في الترتيب البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي والذي يتعافى في الوقت الحاضر من عملية جراحية أجريت له في البرازيل.

المصدر: روسيا اليوم