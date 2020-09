ميسي يتصدر قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في العام 2020

المستقلة … تصدر قائد نادي برشلونة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في العام 2020 وفقا لمجلة “فوربس” الأمريكية.

وذكرت المجلة التي تتابع أحجام ثروات الأغنياء في العالم، أن النجم الأرجنتيني، هو اللاعب الأعلى أجرا في العام 2020، حيث من المقرر أن يكسب 126 مليون دولار، مقسمة بين راتبه البالغ 92 مليون دولار، بالإضافة إلى 34 مليون دولار إضافية من عقود الرعاية.

Leo Messi is on track to become the second footballer ever, after Cristiano Ronaldo, to earn $1 billion in his career, per @Forbes pic.twitter.com/Io3KmcvSjs

— B/R Football (@brfootball) September 14, 2020