ميسي يتصدر قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في العام 2020

المستقلة … تصدر قائد نادي برشلونة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في العام 2020 وفقا لمجلة “فوربس” الأمريكية.

وذكرت المجلة التي تتابع أحجام ثروات الأغنياء في العالم، أن النجم الأرجنتيني، هو اللاعب الأعلى أجرا في العام 2020، حيث من المقرر أن يكسب 126 مليون دولار، مقسمة بين راتبه البالغ 92 مليون دولار، بالإضافة إلى 34 مليون دولار إضافية من عقود الرعاية.

Leo Messi is on track to become the second footballer ever, after Cristiano Ronaldo, to earn $1 billion in his career, per @Forbes pic.twitter.com/Io3KmcvSjs — B/R Football (@brfootball) September 14, 2020

وأشارت المجلة إلى أن ميسي البالغ عمره 33 عاما، يسير في الطريق الصحيح ليصبح خلال الأشهر القليلة المقبلة، ثاني لاعب كرة قدم على الإطلاق يكسب مليار دولار في مسيرته، بعد غريمه كريستيانو رونالدو، الذي دخل نادي المليار دولار في أغسطس الماضي.

وجاء رونالدو، الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي يوفنتوس، في المركز الثاني في قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في العام 2020، حيث سيحصل على 117 مليون دولار مع نهاية العام الحالي.

وحل في المركزين الثالث والرابع، ثنائي باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي، حيث سيبلغ إجمالي الدخل السنوي للأول 96 مليون دولار، مقابل 42 مليون للثاني.

وحل المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول في المركز الخامس، بدخل سنوي يبلغ 37 مليون دولار، متبوعا بالفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد (34 مليون دولار)، ثم مواطنه أنطوان غريزمان مهاجم نادي برشلونة (33 مليون دولار)، ومن بعده الويلزي غاريت بيل، جناح نادي ريال مدريد (29 مليون دولار).

يذكر أن رونالدو هو ثالث رياضي حول العالم يدخل نادي المليار دولار بعد الأمريكيين، تايغر وودز نجم الغولف الشهير الذي وصل إلى المليار دولار عام 2009 بعد 13 عاما من حياته المهنية، والملاكم فلويد مايويذر الذي وصل لذلك الرقم عام 2017.