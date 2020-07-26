المستقلة … طلب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، من إدارة النادي الكتالوني التعاقد مع مدير فني جديد لخلافة كيكي سيتين.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن سيتين مهدد بالإقالة عقب خسارة الليجا، وتوتر علاقته مع ميسي ونجوم الفريق مثل أنطوان جريزمان ولويس سواريز.

وأشارت إلى أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، يريد التعاقد مع تشافي هيرنانديز، مدرب السد، لخلافة سيتين، لكن الأول لديه بعض التحفظات تُعطل إتمام الصفقة.

وأوضحت الصحيفة، أن ميسي نصح مسؤولي برشلونة بالتعاقد مع مواطنه مارسيلو بيلسا، مدرب ليدز يونايتد، الذي قاد فريقه إلى العودة للبريميرليج بعد غياب طويل.

ويريد البرغوث أن يبذل النادي الكتالوني قصارى جهده، لإغراء بيلسا بترك ليدز قبل التوقيع على عقد جديد، رغم تأهله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتمسك ميسي صاحب النفوذ الكبير في برشلونة بقدوم مواطنه، لأنه يراه مدربًا مثاليًا لإعادة ترتيب الأوراق في “كامب نو”.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن برشلونة لم يجر أي اتصال مع بيلسا حتى الآن.