ميسان.. وزارة الصحة توافق على إنشاء مستشفى 50 سريرا بناحية السلام

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..أعلن مكتب النائب عن محافظة ميسان مضر الازيرجاوي، اليوم الخميس، عن موافقة وزارة الصحة لإنشاء مستشفى بناحية السلام جنوب غرب محافظة ميسان

وقال في بيان أن مدير صحة ميسان ابلغ النائب موافقة الوزارة لإنشاء مستشفى في الناحية بناء على الطلب المقدم من قبل النائب الازيرجاوي

وأوضح مكتب الازيرجاوي ان الموافقة “جاءت خلال حضور الدكتور العلاق الاجتماع المنعقد في وزارة الصحة والبيئة الخميس ٢٤ أيلول لبحث الإجراءات اللازمة للارتقاء بالواقع الصحي في المحافظة”

ولفت الى ان الاستجابة جاءت بعد عدة مخاطبات رسمية وأن المستشفى سيقدم الخدمات الطبية والصحية لأهالي الناحية”.

يذكر ان ناحية السلام تتبع الى قضاء الميمونة وتبعد عن مركز المحافظة 47كم .