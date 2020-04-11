ميسان تُمدد الحظر ٨ أيام مع دراسة الحظر الجزئي

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلن محافظ ميسان ورئيس خلية الأزمة علي دواي، السبت، تمديد الحظر لغاية ١٨نيسان من الشهر الجاري.

واشار دواي في مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماع الحادي عشر لخلية الازمة في المحافظة الى تشكيل فريق عمل من خلية الأزمة للإعداد والتحضير لرفع الحظر جزئياً وحسب الموقف الوبائي لفترة مابعد هذا التاريخ.

واكد ضرورة التشديد في مسك مداخل المحافظة الرئيسية،مستثنياً (الأجهزة الأمنية والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدماتها الأساسية للمواطنين والمستشفيات ووسائل الإعلام المرخصة وحركة صهاريج المشتقات النفطية وعجلات اسطوانات الغاز (المجازين رسمياً) والصيدليات العاملة في المناطق السكنية وحركة البضائع والمواد الغذائية وعجلات أعلاف الحيوانات والأسماك والدواجن والعجلات الخاصة بنقل الموظفين العاملين في الحقول النفطية المرخصة وفرق الصيانة التابعة لشركات الاتصالات والعجلات الخاصة بعملية الحصاد والتسويق . وكل من صدر له استثناء رسمي بموجب موافقة من خلية الأزمة.

ووجه دواي دائرة صحة ميسان الى الاستمرار بحملات المسح الشامل والتوسعة الميدانية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا،داعيا وسائل الاعلام الى استمرار تكثيف الرسائل الإعلامية في التوعية بأساليب الوقاية والتحذير من مخاطر انتشار فيروس كوروناوالاستمرار بحملات التعقيم والتعفير لكافة مناطق المحافظة

وأكد أستمرار عمل المصارف الحكومية والأهلية في المحافظة، مشددا على الاستمرار بمتابعة أسعار المواد الغذائية والفواكه والخضر التي تباع إلى المواطنين ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار والاستمرار بتوزيع السلة الغذائية والصحية على العوائل المتعففة

وثمن دواي عمل اعضاء خلية الأزمة،و كافة الجهود الكبيرة المبذولة من اجل حماية أبناء المحافظة.

ودعا الجميع للتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ الإجراءات الصادرة من خلية الأزمة وإتباع أقصى درجات الوقاية الصحية بما في ذلك تجنب حضور التجمعات وتطبيق فرض حظر التجوال حفاظاً على حياة الجميع .