ميسان تُمدد الحظر  المشدد 6 أيام وتعطل الدوام الرسمي

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلن محافظ ميسان علي دواي، السبت، عن تمديد الحظرالمشدد لمدة ستة أيام. وقال بيان عن مكتب دواي ان المحافظ ترأس الاجتماع الثامن لخلية أزمة فيروس كورونا واتخذ عدة قرارات منها تمديد فرض حظر التجوال الذي يبدأ السبت وينتهي مساء الخميس وتعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة .

واشار الى استثناء(الأجهزة الأمنية والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدماتها الأساسية للمواطنين والمستشفيات ووسائل الإعلام المرخصة وحركة صهاريج المشتقات النفطية وعجلات اسطوانات الغاز (المجازين رسمياً) والصيدليات العاملة في المناطق السكنية وحركة البضائع والمواد الغذائية والعجلات الخاصة بنقل الموظفين العاملين في الحقول النفطية المرخصة .

و اوضح البيان انه تم وضع مفرزه طبية في سيطرة علي الغربي لفحص الوافدين القادمين من بغداد ، ووضع خطة صحية امنية لقضاء علي الغربي لتحادده وتداخله مع ناحية شيخ سعد التي حدثت فيها اصابات جديدة، موجهاً بأستمرار حملات التعقيم والتعفير لكافة مناطق المحافظة .

وشدد البيان على الاستمرار بمتابعة أسعار المواد الغذائية والفواكه والخضر التي تباع إلى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين .

وناشد الحكومة الاتحادية بدعم وإسناد خلية أزمة المحافظة في إجراءاتها الوقائية والاحترازية اذا لايوجد لحد الان أي تخصيص مالي من الحكومة إلى محافظة ميسان .

ودعا البيان أبناء المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ الإجراءات الصادرة من خلية الأزمة وإتباع أقصى درجات الوقاية الصحية بما في ذلك تجنب حضور التجمعات وتطبيق فرض حظر التجوال حفاظاً على حياة الجميع .