ميسان تُدخل قرار منع التنقل بين المحافظات حيز التنفيذ

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، الأحد، عن تنفيذها قرار منع التنقل بين المحافظات ودخوله حيز التنفيذ فعلا.

وقال بيان القيادة ” أن قرار خلية الأزمة المركزية بمنع التنقل بين المحافظات هو إجراء احترازي ضد انتشار وباء كورونا”، مؤكدة دخَولهِ حيز التنفيذ منذ الساعة ٥ فجر اليوم الاحد.

واشار البيان الى المباشرة بغلق مداخل المحافظة أمام حركة التنقل للمواطنين ولمدة عشرة أيام، مبينا استثناء “الحالات الطارئة والتبادل التجاري وحركة الموظفين في التوقيت المذكور”.