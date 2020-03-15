ميسان تُدخل قرار منع التنقل بين المحافظات حيز التنفيذ

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت  قيادة  شرطة محافظة ميسان، الأحد، عن تنفيذها قرار منع التنقل بين المحافظات  ودخوله حيز التنفيذ  فعلا.

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وقال بيان القيادة ” أن  قرار خلية الأزمة المركزية بمنع التنقل بين المحافظات هو إجراء احترازي ضد انتشار وباء كورونا”، مؤكدة دخَولهِ حيز التنفيذ منذ الساعة ٥ فجر اليوم  الاحد.

واشار البيان الى المباشرة بغلق مداخل المحافظة  أمام حركة التنقل للمواطنين ولمدة عشرة أيام، مبينا استثناء “الحالات الطارئة والتبادل التجاري وحركة الموظفين في التوقيت المذكور”.

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