ميسان تناقش استلام شرطة المحافظة الملف الأمني من عمليات الرافدين

(المستقلة)/ علي قاسم الكعبي/..ناقش محافظ ميسان علي دواي، الخميس، مع اللجنة الأمنية العليا موضوع ” استلام الملف الأمني من عمليات الرافدين الى شرطة المحافظة”

وقال بيان عن مكتب المحافظ أن دواي ترأس اجتماعاً مع أعضاء اللجنة العليا لمناقشة آخر مستجدات الواقع الأمني في المحافظة.

واشار الى أن المحاظ شدد على ضرورة تعزيز أمن المواطنين ومتابعة إنجاز الملفات المهمة التي تحقق ذلك، منوهأ الى وجوب حماية الممتلكات العامة والخاصة ومنها البنى التحتية للمحافظة والمشاريع الاستراتيجية التي تقدم الخدمات العامة.

ودعا ” الى تعزيز حماية المتظاهرين السلميين في موقع التظاهر والإيعاز بتحديث الخطط الأمنية وديمومة العمل والإجراءات من اجل الحفاظ على امن واستقرار المحافظة”.