ميسان تمدد الحظر اسبوعا آخر

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت خلية الازمة في محافظة ميسان، الخميس، عن تمديد حظر التجوال في عموم محافظة ميسان اسبوعا جديدا لمواجهة كورونا

وقالت بيان الخلية ” إنها “قررت تمديد حظر التجوال في محافظة ميسان لمدة اسبوع جديد “داعية أبناء المحافظة الى ضرورة الالتزام التام بقرار الحظر حفاظاً على سلامتهم

يذكر ان الخلية طالبت في بيان سابق لها الحكومة الاتحادية بانها تواجه صعوبات وتحديات كبيرة بسبب عدم صرف المبالغ في ظل الأزمة الحالية مع ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية لمجابهة انتشار وباء كورونا وباقي الخدمات للمواطنين”،

وطالب” الحكومة المركزية اطلاق التخصيصات المالية في ظل تحديات انتشار وباء كورونا”.

وكان مجلس الوزراء قد قرر اليوم تمديد مدة الحظر الى يوم 11 نيسان المقبل.