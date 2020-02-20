ميسان تعلن غلق منفذ الشيب الحدود مع ايران بعد تسجيل وفيات كورونا

(المستقلة)… أعلن محافظ ميسان علي دواي لازم، غلق منفذ الشيب الحدود مع ايران، بعد تسجيل وفيات واصابات نتيجة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة العليا وخلية متابعة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا في ميسان.

وعقب الاجتماع اعلنت المحافظة، غلق منفذ الشيب الحدودي “غلقا كاملا (دخول أشخاص وخروجهم والتجارة ). والاستمرار بحملة التوعية الوقائية الصحية لمنع انتقال المرض وتحديد مواقع للحجر ورصد ميزانية طوارئ ساندة لدائرة الصحة والجهات المعنية وتوجيه قيادة الشرطة والاجهزة الامنية لمساندة الدوائر والجهات المعنية بذلك والتاكيد على مقررات الاجتماع السابق ومتابعة تنفيذها”.

وسبق ان دعت محافظة واسط، الحكومة العراقية لغلق منفذ زرباطية الحدودي مع ايران، كما اعلنت البصرة، اقامة حجر صحي لعائلة عراقية قادمة من الصين عبر ايران، اعقبتها بقرار منع دخول الوافدين من ايران، او اشتراط فحص طبي لبيان عدم الاصابة بكورونا.

كذلك الحال في النجف، إذ طالبت المحافظة الاعالي بعدم السفر الى خارجها، مشيرا الى حالات الاصابة والوفيات جراء الفيروس في ايران.

وبحسب تلفزيون “ايران انترناشيونال”، فقد تم تسجيل 9 وفيات بكورونا في مدينة قم، وتسجيل عدة اصابات في مدينة مشهد.

ولم تعلق السلطات بشكل رسمي على هذه المعلومات، مكتفية باعلان عن حالتي وفاة في قم امس الاربعاء، وثلاث اصابات اخرى بالفيروس. (النهاية)