ميسان تعلن حظر جزئي من 6صباحا-6مساء اعتبارا من الجمعة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. أعلنت خلية الأزمة في ميسان عن تنفيذ الحظر الجزئي بدءا من 6 مساء حتى6صباحا واعتبارا من يوم غد الجمعة إلى أشعار آخر

وقال بيان أن خلية الازمة في المحافظة قررت في اجتماعها العشرين اليوم ، تطبيق فرض حظر التجوال الجزئي من الساعة السادسة مساءَ ولغاية السادسة صباحاً اعتباراً من يوم غد الجمعة الموافق ٢٠٢٠/٧/٣ والى إشعار آخر

وأضاف تم إستثناء الاجهزة الامنية والمؤسسات الصحية بشكل عام وقسم حسابات المحافظة وعدد من اللجان الخاصة بتمشية الامور الحسابية والداعمة لدائرة الصحة، والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدماتها الأساسية للمواطنين وهي أقسام (بلدية العمارة ، بلديات ميسان،مجاري ميسان،ماء ميسان، صيانة شبكات توزيع كهرباء ميسان،وصيانة محطات المنتوجات النفطية،صيانة الاتصالات والانترنت،الصحفيين الحاملين لهوية نقابة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الاعلامية المصرح بها مصارف (الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة مصرف التنمية) .

وأوضح البيان استمرار تعطيل الدوام الرسمي لعموم دوائر الدولة، بإستثناء شركة نفط ميسان وجامعة ميسان وتخويل صلاحية الدوام لمدير شركة نفط ميسان ورئيس جامعة ميسان حسب الحاجة .

وأشار الى السماح بفتح الاسواق في المناطق الشعبية من السادسة صباحاً ولغاية الثانية عشر ظهراً مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية والصحية ووجه قيادة الشرطة متابعة الموضوع والزامهم بالتوقيتات المحددة .

ونوه الى السماح للجمعيات والمنظمات والمؤسسات والفرق التطوعية والانسانية والخيرية بالقيام بحملات التوعية والتعفير وتوزيع السلات الغذائية خلال فترة حظر التجوال .

ودعا إلى استمرار الجهات الأمنية بتشديد إجراءاتها داخل المناطق الشعبية ومنع التجمعات داخل المحلات والزامهم بالتباعد الجسدي واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة .واكد الة الاستمرار بغلق منفذ الشيب الحدودي .

وشدد على الاستمرار بمنع إقامة مجالس العزاء وأي مراسيم لمناسبات أخرى توجب حدوث تجمعات بشرية واخذ تعهد من أصحابها بعدم إقامتها .

وسمح لمركبات الأجرة (التكسي) للعمل خلال فترة رفع حظر التجوال فقط مع الالتزام بالتوجيهات والإجراءات الوقائية وسماح للمطاعم بتقديم خدمات التوصيل المنزلي فقط ولا يسمح بفتح قاعات استقبال الزبائن فيها .

ولفت إلى انه سيتم إعادة تقييم القرارات حسب الموقف الوبائي لفيروس كورونا .