ميسان تعلن انتهاء أزمة الأوكسجين مع تشغيل معمل مستشفى كوفيد19

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، الثلاثاء، عن بدء التشغيل الفعلي لمعمل الأوكسجين في مستشفى كوفيد19في ميسان.

وقال مدير الصحة علي العلاق عند زيارته المعمل تم اليوم بفضل الله بدء التشغيل الفعلي للمعمل بعد 5ايام من العمل المتواصل،مشيرا إلى أن المستشفى يحتوي على 250سرير وهم بحاجة إلى الأوكسجين النقي

و أوضح أن طاقة المعمل هي 10طن من الأوكسجين النقي وانة يكفي لمدة شهر كامل، منوهاً إلى انه سيتم املاء الخزان عندما يصل إلى نصف الكمية المخزونة فيه

واكد العلاق ربط المعمل بمنظومة الأوكسجين الموجود اصلا في المستشفى حيث تم التأكد من وصوله إلى جميع الردهات ولجميع المرضى،لافتاً إلى ان المستشفى يحتوي على 3خطوط إضافية الأوكسجين إضافة إلى المعمل.

وتمنى العلاق من أبناء المحافظة أن يلتزموا بقرارات خلية الأزمة والالتزام بالارشادت الصحيحة حتى لا يفتك الوباء بأعزائهم.