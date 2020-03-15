ميسان تعلن الشفاء التام لأول إصابة من كورونا

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت خلية الأزمة في ميسان عن الشفاء التام للسيدة المصابة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال محافظ ميسان على هامش خروج المريضة زهرة ام حسين من مستشفى الصدر بعد إعلان شفائها التام، ان خلية الأزمة في ميسان اتخذت كافة الإجراءات اللازمة من اجل عدم انتشار هذا الفيروس، مؤكدا بأن صحة المحافظة بذلت جهودا كبيرة وكانت النتائج إعلان الشفاء التام.

من جانبها اعربت المريضة عن شكرها للكوادر الصحية في المستشفى التي “بذلت جهود كبيرة من أجل شفائي” مؤكدة انها تشعر بصحة تامة ..