ميسان تعلن الحظر الشامل و غلق المدينة بالكامل وغلق محطات الوقود

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت خلية الأزمة في ميسان عن تمديد الحظر الشامل أسبوع آخر وغلق المدينة بالكامل وتعطيل الدوام

وقال بيان الخلية أن محافظ ميسان علي دواي ترأس الاجتماع التاسع عشر (الطارئ) وبحضور جميع أعضاءها وقرر تطبيق فرض حظر التجوال الشامل التام وتعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة اعتباراً من يوم الاحد الموافق 2020/6/28 ولغاية يوم السبت القادم الموافق 2020/7/4

وأضاف تم استثناء العجلات الحكومية (التخصصية) التي تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين.

البيان شدد على غلق المحافظة بالكامل ومنع الدخول والخروج من المحافظة. ووجه بغلق كافة الاسواق والمولات والمحلات مستنياً(محلات بيع المواد الغذائية والخضر والفواكه والافران والصيدليات) في المناطق السكنية حصراً . مع غلق جميع محطات الوقود الحكومية والاهلية بإستثناء محطة حكومية واحدة.

البيان سمح بدخول مركبات الحمل التي تحمل المواد الغذائية والصحية فقط للدخول إلى المحافظة مع خضوعهم للاجراءات الصحية. مؤكدا الغاء جميع الاستثناءات الصادرة من قيادة الشرطة ودائرة صحة ميسان واعتماد الاستثناء الذي يصدر من خلية الأزمة فقط.

ودعا إلى تشديد على إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة ومحاسبة المخالفين . مشددا على منع إقامة مجالس العزاء وأي مراسيم لمناسبات أخرى توجب حدوث تجمعات بشرية واخذ تعهد من أصحابها بعدم إقامتها .

ولفت البيان إلى استمرار غلق منفذ الشيب الحدودي بالكامل. فيما وجة الجهات الأمنية بتشديد إجراءاتها داخل المناطق الشعبية والسماح للمطاعم بتقديم خدمات التوصيل المنزلي فقط ومنع التجمعات داخل المحلات المستثناة من الحظر وإلزامهم بالتباعد الجسدي واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

ودعا إلى استمرار تكثيف الرسائل الإعلامية في التوعية بأساليب الوقاية والتحذير من مخاطر انتشار فيروس كورونا والاستمرار بحملات التعقيم والتعفير لكافة مناطق المحافظة. الاستمرار بتوزيع السلة الغذائية والصحية للعوائل المتعففة .

ونوه الى انه سيتم إعادة تقييم القرارات حسب الموقف الوبائي لفيروس كورونا