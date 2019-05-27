ميسان تعزو عدم استقرار الكهرباء الى قلة التجهيز وزيادة الاحمال على الخط الايراني

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. عزا مكتب محافظ ميسان عدم استقرار الكهرباء في المحافظة الى خروج محطات توليد مركزية عن الخدمة وزيادة الأحمال على الخط الأيراني.

وقال المكتب في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم الاثنين أن ” وزارة الكهرباء قامت بتحميل حصة محافظة ميسان على محولات القدرة 400 مناصفة بين الخط الوطني والخط الإيراني ، ما تسبب بقلة التجهيز لخروج محطات توليد مركزية عن العمل مما نتج عن أحمال عالية على الخط الإيراني”

وأشار إلى أن ذلك كان سبباً في حدوث التذبذب في الفولتية وعدم استقرار للطاقة الكهربائية في مناطق عديدة من المحافظة

ونقل البيان عن المحافظ متابعته الموضوع عبر الاتصال بوزارة الكهرباء طيلة هذا اليوم، لافتا الى انه سيتم معالجة الموضوع خلال اليومين القادمين وذلك بتحويل إحدى المحولات من الخط الإيراني إلى الخط الوطني.

واكد البيان أن المتابعات ماتزال مستمرة مع كافة الإطراف وخصوصاً وزارة الكهرباء كونها الجهة المعنية والمختصة بتوزيع الطاقة الكهربائية على المحافظات كافة .