ميسان تطالب الحكومة الاتحادية بعدم المصادقة على قانون شركة النفط الوطنية

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. طالب مجلس محافظة ميسان الحكومة الاتحادية بعدم المصادقة على قانون شركة النفط الوطنية.

وقال رئيس لجنة الطاقة لشؤون النفط والغاز في مجلس محافظة ميسان ، راهي البزوني ان سبب دعوة مجلس محافظة ميسان الحكومة الاتحادية بعدم المصادقة على قانون شركة النفط الوطنية الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخراً. بسبب الاعتراض ، ” ذلك لتجاوز المادة ١١٢ من الدستور اولاً وثانياً وإعطاء تمثيل فقط للإقليم في مجلس ادارة الشركة وتهميش المحافظات المنتجة للنفط ،

واوضح “أن المادة “112” وضعت الحكومة الاتحادية والإقليم والمحافظات المنتجة بمستوى واحد بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية وكذلك تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية للنفط.

ولفت البزوني الى أن ، مجلس النواب أعطى الحق للإقليم في مجلس ادارة الشركة دون المحافظات المنتجة وهو حق للاجيال في المحافظات وتجاوز على الدستور.