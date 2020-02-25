ميسان تشتري كامرتين حرايتين لفحص الوافدين من إيران

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلن محافظة ميسان،الثلاثاء، عن إكمال الإجراءات لشراء كامرتين حراريتين لفحص الوافدين من ايران بعد تأكيد انتشار فيروس كورنا فيها .

وقال بيان عن مكتب محافظ ميسان ان المحافظ ترأس الاجتماع الثالث للجنة العليا وخلية متابعة الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا وإتخاذ عدة إجراءات لمنع تسرب هذا الفيروس، منوها الى مخاطبة الحكومة الاتحادية بدعم وإسناد المحافظة في اجراءاتها الوقائية والاحترازية والتوعوية .

واشار الى إكمال الإجراءات لشراء كامرتين حراريتين من قبل دائرة صحة ميسان لفحص الوافدين من ايران في المنفذ الحدودي بعد تأكيد إصابتها بفيروس كورنا، مؤكدا بأنها ستدخل الخدمة قريبا.

وأوضح المكتب ان خلية المتابعة ناقشت الوضع الحالي وقررت إتخاذ العديد من الاجراءات المهمة،لافتا إلى الاستمرار بغلق منفذ الشيب الحدودي (غلق كامل) والاستمرار بحملة التوعية الوقائية الصحية لمنع انتقال العدوى.

ونقل البيان عن دواي توجيهه قيادة الشرطة بوضع سيطرة قرب مدخل المشرح لمنع المسافرين من الذهاب إلى منفذ الشيب الحدودي ووضع مفرزه طبية في ناحية البتيره لفحص الوافدين القادمين من مدينة النجف الاشرف وتوجيه دوائر الدولة بعدم منح موظفيهم اجازات للسفر خارج العراق .

ودعا الى تشكيل فريق عمل لخلية الازمة للقيام بزيارات للشركات الأجنبية المستثمرة وتشكيل فريق لمتابعة الصيدليات ومتابعة المدارس والقاعات الامتحانية .