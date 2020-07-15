ميسان : تسجيل إصابة 72وشفاء 86ووفاة 3

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي،..أعلنت دائرة صحة ميسان، الأربعاء، عن تسجيل انخفاض بعدد الإصابات عن يوم أمس.

وقالت الدائرة في بيان أنها سجلت 72 اصابة جديدة وشفاء 86 ، فيما توفيت 3 حالات

وأشارت إلى أن الإصابات توزعت على مناطق (حي الخضراء، قطاع 30، العمارات الجديدة، حي الحسين القديم ، دور النفط، عواشة ، حي النداء ، حي الشرطة ، الماجدية ، حي الصحفيين ، الجمعيات ، حي السجناء ، الإسكان) في مركز المحافظة فضلا عن اقضية (قلعة صالح ، المجر ، الكحلاء)

وأوضح البيان بأن عدد النماذج المفحوصه 349 نموذجا ،وعدد المفحوصين فحص سريع 60 شخصا ، مؤكدا اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين.