ميسان تسجل72 إصابة وشفاء84ووفاة3

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان الأربعاء عن تسجيل ( 72) إصابةجديدة حسب موقفها الوبائي لهذا اليوم.

وقالت الدائرة في بيانها أنها سجلت اليوم 72 اصابة جديدة وشفاء84 حالة ووفاة3

واشار البيان الى ان الإصابات توزعت حسب مناطق المركز في إحياء (حي المعلمين الجديد ، عمارات المعهد ، حي المعلمين القديم ، الكفاءات ، العمارات القديمة ، العفجية ، الدبيسات المجر ، فضلا عن الاقضية والنواحي في القلعة ، الميمونة ، علي الغربي ، علي الشرقي)

واوضح أن عدد النماذج المفحوصه 253 نموذجا،وعدد المفحوصين فحصا سريعا 25 شخصا.