ميسان تسجل60 إصابة وشفاء73 ووفاة4

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت  دائرة صحة ميسان، اليوم الجمعة، عن تسجيل ( 60) إصابةجديدة  بفايروس كورونا المستجد مع شفاء 73 و وفاة4.

وأشار بيان عن الدائرة الى ان الإصابات توزعت حسب مناطق  مركز العمارة في إحياء (قطاع 28  ، قطاع 30 ، الشبانة ،  حي القاهرة ، الزيوت ، عواشة  ، حي الحسين القديم ، حي العسكري) فضلا عن الاقضية والنواحي ( القلعة ، الميمونة ، الكحلاء ، المجر )

وبين أن عدد النماذج المفحوصه 230 نموذجا،وعدد المفحوصين فحص سريع 15شخصا، مؤكدا اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين.

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