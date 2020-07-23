ميسان تسجل54 إصابة وشفاء 86ووفاة 2

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان عن تسجيلها اليوم الخميس 23تموز 54 اصابة جديدة بفايروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان أنها سجلت 54 إصابة مقابل شفاء86ووفاة 2

واشارت إلى ان الإصابات توزعت حسب المناطق في مركز العمارة في إحياء ( الماجدية ، حي الخضراء ، الفاطمية ، ابو رمانة ، عواشة ، دور النفط ، حي الجامعة) ، فضلا عن الاقضية والنواحي في القلعة ، الميمونة ، علي الغربي ، المشرح ، المجر

وذكر البيان أن عدد النماذج المفحوصه 222 نموذجا ،وعدد المفحوصين فحص سريع 62 شخصا.