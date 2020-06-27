ميسان تسجل174 أصابة وشفاء72  ووفاة 13

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان عن تسجيلها انخفاض بعدد الاصابات عن يوم أمس، مع ارتفاع عدد الوفيات.

وقال دائرة الصحة في بيان إنها سجلت اليوم ١٧٤اصابة ، مقابل شفاء ٧٢ حالة ووفاة ١٣.

وأوضح البيان أن الإصابات توزعت حسب على مناطق مركز العمارة (قطاع 30، حي النداء ، ،حي الزهراء ، حي الوحدة ، حي القادسية ، قطاع 28 ، ابو رمانة ، سيد عاشور ، ابو شطيب ، حي القاهرة ، حي العامل، الاسكان ، حي السياسيين ، حي المعلمين الجديد ، حي الحسين، القديم) فضلا عن اقضية ونواحي المحافظة (قلعة صالح ، العزير ،الكحلاء، ، المجر ، الميمونة ، علي الغربي)

وأشار الى أن عدد النماذج المفحوصه 396 نموذجا مؤكدا اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين.

وكرر البيان دعوة أهالي محافظة ميسان كافة على الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة حفاظا على سلامة الجميع.