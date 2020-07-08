ميسان تسجل 90 اصابة و 130شفاء ووفاة6

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، الأربعاء، عن تسجيلها ٩٠ أصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال بيان الدائرة أنها سجلت اليوم إصابة ٩٠ اصابة جديدة وحافظت على نسب مرتفعة من حالات الشفاء مسجلة اليوم ١٣٠ حالة شفاء ،فيما تم تسجيل ٦ حالات وفاة.

وأشار البيان الى ان الإصابات موزعة حسب مناطق المركز في أحياء (الإسكان حي القاهرة حي الحسين القديم ، العرضات، حي القادسية ، ابو رمانة ،قطاع 28، حي الوحدة، حي الجامعة، حي الخليج) فضلا عن اقضية ( قلعة صالح، المجر، الكحلاء، علي الغربي )

مبيناً بأن عدد النماذج المفحوصه 325 نموذجا مؤكدا اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين.