ميسان تسجل 76 اصابة وشفاء 19 مع وفاة 3

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، الخميس، عن تصاعد عدد الإصابات بفايروس كورونا عن يوم أمس ، بتسجيل (76) إصابة جديدة .

وقال بيان الدائرة أن الإصابات توزعت حسب المناطق في مركز العمارة ( الماجدية ، حي الحسين ، ، حي الجامعة ، حي الشهداء ، حي الرسالة ، حي المعلمين القديم ، حي الغدير ، نهاوند ، ابو رمانة ، حي الربيع ، العمارات ، حي العسكري ، قطاع 30 ، الشبانة) إضافة الى قضاء المجر ، وقضاء علي الغربي،

بالمقابل اشار البيان إلى تسجيل تزايدا بعدد حالات الشفاء ووصل إلى 19حالة ، معربا عن الأسف لوفاة 3 حالات.

وذكر ان النماذج المفحوصة بلغت 279 نموذجا ، مبيناً بأنه تم اخذ الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين. مكررا دعوته أهالي محافظة ميسان كافة على الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة حفاظا على سلامة الجميع.