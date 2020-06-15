ميسان تسجل 73 أصابة وشفاء 20ووفاة 3

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت  دائرة صحة ميسان الإثنين  عن تسجيلها  (73) إصابةجديدة  بفايروس كورونا.

وقال بيان الدائرة إنها سجلت تزايدا بحالات الشفاء وانخفاضا قليلا في عدد الإصابات عن يوم أمس ، مشيرا إلى أن عدد اصابات اليوم  هو ٧٣ أصابة جديدة، وتسجيل ٢٠ حالة  شفاء ٢٠ ، فيما سجلت ٣ وفيات .

وأوضح أن الإصابات موزعة حسب المناطق في إحياء ( المعلمين الجديد ، الفاطمية ، العامل ، الجهاد، مغربة ، الثورة ، عواشة ، ابو رمانة  ، العسكري ، الكفاءات) إضافة الى قضاء الميمونة .

وبين أن عدد النماذج المفحوصه 390 نموذجا، مؤكدا اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين.

وكرر البيان الدعوة للالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة..

 

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