ميسان تسجل 73 أصابة وشفاء 20ووفاة 3

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان الإثنين عن تسجيلها (73) إصابةجديدة بفايروس كورونا.

وقال بيان الدائرة إنها سجلت تزايدا بحالات الشفاء وانخفاضا قليلا في عدد الإصابات عن يوم أمس ، مشيرا إلى أن عدد اصابات اليوم هو ٧٣ أصابة جديدة، وتسجيل ٢٠ حالة شفاء ٢٠ ، فيما سجلت ٣ وفيات .

وأوضح أن الإصابات موزعة حسب المناطق في إحياء ( المعلمين الجديد ، الفاطمية ، العامل ، الجهاد، مغربة ، الثورة ، عواشة ، ابو رمانة ، العسكري ، الكفاءات) إضافة الى قضاء الميمونة .

وبين أن عدد النماذج المفحوصه 390 نموذجا، مؤكدا اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين.

وكرر البيان الدعوة للالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة..