ميسان تسجل 42 إصابة وحالة شفاء ووفاة واحدة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، الخميس، عن تسجيل ( 42 ) إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، في المحافظة.

وقال بيان الدائرة أن ميسان سجلت تزايد في عدد الإصابات حيث كانت إصابات اليوم ٤٢اصابة وحالة شفاء واحدة ووفاة واحدة، مشيرا إلى الإصابات كانت موزعة على مناطق ( حي الحسين الجديد،وقطاع 30 ، الكفائات ، وحي الخضراء، حي المعلمين الجديد ، وحي المعلمين القديم ، وشقق المعهد ، وعواشة ، والعمارات الجديدة ، ونهاوند ، والحي العسكري،و ابو رمانة ) في مركز المحافظة إضافة الى إصابة في قضاء علي الغربي ،وإصابة في ناحية كميت (منطقة نهر سعد ) ،وقضاء قلعة صالح ،وقضاء الميمونة.

وأوضح البيان بأن عدد النماذج المفحوصه 422 نموذجا ،مبيناً بان حالات الوفاة كانت حالة واحدة في قضاء قلعة صالح، وحالة شفاء واحدة أيضا

وأكد البيان اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين، داعياً أهالي محافظة ميسان كافة على الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة، حفاظا على سلامة الجميع.. ومنها ، تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين تجنب الاماكن المزدحمة وعدم المصافحة والتقبيل و كذلك الالتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى .