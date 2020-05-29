ميسان تسجل( 4)أصابات جديدة في مركز العمارة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. أعلنت دائرة صحة ميسان،عصر الجمعة، عن تسجيلها (اربع) إصابات جديدة بفايروس كورونا بمركز العمارة.

وقال بيان عن المديرية أن المصابين هم من مناطق (مغربة، وحي الحسين القديم، وحي الرسالة) في مركز المحافظة ، مؤكدة اتخاذ الاجراءات الوقائية كافة بحق المصابين والملامسين.

ودعا البيان أهالي محافظة ميسان كافة الى الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة حفاظا على سلامة الجميع.

واشار إلى إصدار عدة توجيهات للمحافظة على سلامة المواطنين ومنها ، تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين تجنب الاماكن المزدحمة وعدم المصافحة والتقبيل و كذلك الالتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى